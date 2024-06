Biden reconoce que tuvo deficiencias en el debate con Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aceptó que tuvo deficiencias en el debate ante el expresidente Donald Trump, sin embargo, afirmó que tiene la capacidad y sabe cómo hacer las cosas, a diferencia del republicano.

Biden se enfrentó el viernes a una intensa presión para calmar las preocupaciones de los demócratas sobre su desempeño durante el reciente debate. El evento, que tuvo lugar la noche anterior, dejó a algunos miembros de su partido inquietos por su capacidad para liderar el país, dado su estado de salud y edad avanzada, 81 años.

Durante el debate, Biden mostró vacilaciones y divagaciones que no pasaron desapercibidas, alimentando la ansiedad de los votantes y partidarios.

Este episodio también provocó especulaciones sobre posibles reemplazos dentro del partido. Los donantes y seguidores expresaron abiertamente sus preocupaciones, creando un momento crítico tanto para la campaña de Biden como para su presidencia.

En respuesta a las críticas, Biden se dirigió a sus partidarios en un mitin en Raleigh, Carolina del Norte, donde reconoció sus deficiencias en el debate.

"Ya no debato tan bien como solía hacerlo", admitió Biden. No obstante, enfatizó su experiencia y habilidades para desempeñar el cargo de presidente: "Sé cómo hacer este trabajo. Sé cómo hacer las cosas".

Folks, I might not walk as easily or talk as smoothly as I used to. I might not debate as well as I used to. But what I do know is how to tell the truth. pic.twitter.com/ep5D0EhT5P

En un discurso de 18 minutos, Biden se mostró más enérgico y aprovechó la oportunidad para criticar a Trump, acusándolo de mentir y de llevar a cabo una campaña basada en la venganza.

Biden subrayó que la elección es clara: “Donald Trump destruirá nuestra democracia. Yo la defenderé”. Además, reafirmó su determinación diciendo: “Cuando te derriban, te levantas”.

Bad debate nights happen. Trust me, I know. But this election is still a choice between someone who has fought for ordinary folks his entire life and someone who only cares about himself. Between someone who tells the truth; who knows right from wrong and will give it to the…