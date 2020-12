EEUU: Esto es lo que Biden se ahorraría si frena la construcción del muro de Trump

Alejandro Albarrán García

Washington.- Si el presidente electo Joe Biden detiene la construcción del muro en la frontera sur, le ahorraría al gobierno de Estados Unidos unos 2 mil millones de dólares.

Los datos corresponden a una revisión del diario The Washington Post de las estimaciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que realiza el proyecto clave del Presidente Donald Trump.

Durante su campaña presidencial, Biden prometió que como parte de sus primeras acciones en el poder detendría la edificación de la valla entre México y EEUU. Aseguró que no levantaría "ni un metro más" del muro, uno de los proyectos federales más costosos en la historia del país.

Sin embargo, su promesa tendría implicaciones financieras, según han alertado medios locales y expertos, pues habría que revisar contratos y, en todo caso, pagar compensaciones.

Biden order to halt border wall project would save U.S. $2.6 billion, Pentagon estimates show https://t.co/xUWwJzPZJa