Biden se disculpa por abusos en internados para niños indígenas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho historia al convertirse en el primer mandatario en ofrecer disculpas públicas por los abusos cometidos en internados para menores indígenas.

Existe mucha polémica alrededor de estas instituciones, pues su objetivo era asimilar forzosamente a los niños, apartándolos de sus raíces culturales y prohibiéndoles hablar su lengua materna.

Fue durante un evento ante la comunidad indígena del río Gila, en Arizona, que Biden ofreció sus disculpas como líder de la nación:

I am committed to working with Indigenous communities across the country to write a new and better chapter of our history. Yesterday, I formally apologized for the Federal Indian Boarding School policy. It is long overdue. pic.twitter.com/xXrZjy36in

El mandatario estadounidense reconoció la tarde de ayer que este es un gesto que debería haberse hecho ‘hace mucho, mucho tiempo’, y subrayó que ‘no hay excusa para que esta disculpa haya tardado 50 años en hacerse’.

En su primera visita a una comunidad tribal en sus cuatro años de mandato, Biden lamentó que, con el paso del tiempo, se ‘evaporó’ el respeto por la soberanía tribal en Estados Unidos, y que estos ataques fueron dirigidos precisamente a los menores indígenas.

Por esa razón, considera que su país debería sentirse ‘avergonzado’ por este episodio en su historia, el cual considera como uno de los eventos ‘más horribles’.

The Federal Indian Boarding School Era is one of the darkest chapters of American history. The trauma experienced in those institutions haunts our conscience to this very day.



Today, I'm in Arizona to issue a long overdue presidential apology for this era – and speak to how my…