Biden teme por la paz si Trump pierde las elecciones presidenciales

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que ‘no confía en absoluto’ en que haya un traspaso de poder pacífico si Donald Trump, candidato presidencial por el Partido Republicano, pierde las elecciones el 5 de noviembre.

"Si Trump pierde, no confío en absoluto. Dice lo que piensa y no lo tomamos en serio. Dice en serio todo eso de: 'Si perdemos habrá un baño de sangre, habrá una elección robada'. No puedes amar a tu país solo cuando ganas", declaró en una entrevista con la cadena de televisión CBS, según un extracto publicado ayer.