Biden y Trump arrasan en primarias finales de EU: ¿preocupación para noviembre?

El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump ganaron el martes elecciones primarias demócratas y republicanas en un puñado de estados, que son algunas de las últimas contiendas del calendario de primarias de 2024.

Trump, que aparece en las papeletas por primera vez desde que fue declarado culpable de delitos graves, ganó las primarias en Nuevo México, donde los votantes podían optar por sus rivales que ya han abandonado la contienda, así como en Montana y Nueva Jersey, donde no tuvo oposición.

Biden ganó las primarias demócratas en Nuevo México, Dakota del Sur, Nueva Jersey, Montana y Washington, D.C.

Los republicanos de Washington D.C. celebraron primarias en marzo. Dakota del Sur canceló sus primarias presidenciales del Partido Republicano porque Trump no tenía rival.

Se preveía que Trump y Biden se impusieran con facilidad en todas las contiendas del martes, ya que son los últimos candidatos importantes que siguen compitiendo. Sin embargo, muchos estadounidenses han expresado en encuestas que no desean una repetición de las elecciones de 2020, por lo que los resultados del martes fueron observados por posibles preocupaciones de los votantes sobre sus opciones a medida que se acercan las elecciones de noviembre.

El dominio de Trump en las primarias republicanas también se ha visto ensombrecido por el continuo apoyo de una minoría de votantes del Partido Republicano a la exembajadora ante las Naciones Unidas Nikki Haley, quien abandonó la contienda en marzo. Las votaciones del martes fueron las primeras desde que Haley dijo hace dos semanas que votaría por Trump en noviembre.

En Nuevo México, donde todavía aparecía en la papeleta, varios miles de votantes eligieron a Haley, aunque tenía menos del 10% de los sufragios hasta el martes por la noche.

