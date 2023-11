Biden y Netanyahu discuten posibilidad de realizar “pausas tácticas'” en Gaza

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, han discutido recientemente la posibilidad de hacer "pausas tácticas" en el conflicto bélico para permitir la salida de los civiles de las áreas de combate en la Franja de Gaza.

Los líderes políticos también han conversado sobre "los esfuerzos en curso para asegurar la liberación de los rehenes" retenidos por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el enclave palestino, mientras que también han acogido "con satisfacción" el incremento de la asistencia humanitaria a la Franja.

Más de 10 mil personas han fallecido en Gaza desde que el Ejército israelí comenzó su campaña de ataques para responder a los atentados perpetrados por Hamás, de acuerdo el Ministerio de Sanidad gazatí, que tiene registrada ya la muerte de más de 4,100 niños.

Las autoridades palestinas también han elevado a 155 los palestinos muertos en Cisjordania y Jerusalén esta cuestión por disparos de las fuerzas israelíes y ataques por parte de colonos desde el 7 de octubre, fecha en la que Hamás llevó a cabo unos ataques contra Israel que dejaron cerca de 1,400 muertos y más de 240 secuestrados.

EUA sigue centrado en impedir que los combates desaten una guerra regional más amplia y presiona para que se tomen medidas limitadas que alivien el sufrimiento de los civiles.

“Consideramos que estamos en el principio de esta conversación, no al final de ella”, indicó el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, refiriéndose a la conversación de los dos mandatarios.

Netanyahu descartó un cese el fuego generalizado en una entrevista con ABC News, aunque sugirió la posibilidad de “pequeñas pausas”.

“Bueno, no habrá un cese el fuego, un cese el fuego general, en Gaza sin la liberación de nuestros rehenes”, declaró el primer ministro israelí.

Cuando se le preguntó por la propuesta de Biden respondió “En cuanto a pequeñas pausas tácticas, una hora aquí, una hora allá. Las hemos tenido antes, supongo, comprobaremos las circunstancias para permitir la entrada de mercancías, mercancías humanitarias, o la salida de nuestros rehenes, rehenes individuales. Pero no creo que vaya a haber un cese el fuego general”.

President Biden reiterated his steadfast support for Israeli and the protection of Israeli citizens from Hamas, while emphasizing the imperative to protect Palestinian civilians and reduce civilian harm in the course of military operations.