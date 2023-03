Biden y Trudeau celebran una buena relación de valores entre ambos países

Durante su primera visita a Canadá, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden se encuentra celebrando con Justin Trudeau la buena relación de valores que mantienen ambos países, ya que se las ingenian para afrontar cualquier tipo de temas que enfrenta el mundo.

Joe Biden señaló que Estados Unidos se siente ‘afortunado’ de tener a Canadá como vecino, ya que ambos países se las ingenian para afrontar la rápida evolución de la economía mundial, el cambio climático, la guerra en Europa y otros problemas.

No two nations on earth are bound by such close ties of friendship, of family, of commerce, or of culture as the United States and Canada.



It was a pleasure sitting down with Prime Minister Trudeau to discuss strengthening our nations' shared prosperity and security. pic.twitter.com/aVpZoU5CuV