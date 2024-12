Bill Clinton es hospitalizado en Washington: ¿Cuál fue la causa?

Lo que uno menos quiere con la llegada de la Navidad es lesionarse o enfermarse, algo que por desgracia no aplicó para el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, el 23 de diciembre.

Ayer, se difundió que Clinton, quien ocupó la presidencia estadounidense de 1993 a 2001, fue hospitalizado en Washington, donde al parecer tuvo que ser sometido a diversas pruebas. Se reportó que fue puesto en observación después de que presentara fiebre.

Acerca de su estado de salud, el subdirector de su gabinete, Ángel Ureña, declaró a la cadena de televisión estadounidense CNN que ‘está bien’.

Pese a haber sido ingresado al Hospital Universitario MedStar de Georgetown, Bill Clinton, de 78 años de edad, tiene la esperanza de regresar a casa justo a tiempo para celebrar la Navidad con su familia.

Desde que dejó la Casa Blanca, ha tenido varios problemas de salud: en 2004 se sometió a una operación de cuádruple bypass y seis años después, en 2010, le insertaron dos stents coronarios.

En 2021, fue hospitalizado por una infección urinaria que se extendió a su torrente sanguíneo.

Este año, Clinton participó -al igual que el también expresidente Barack Obama- en la campaña electoral de la candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, y recientemente publicó unas memorias sobre su vida tras su paso por el Despacho Oval.

