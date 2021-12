Bill Gates afirma que Ómicron llegará a la casa de todos

Este martes el empresario Bill Gates compartió una serie de tuits que dejaron atónitos a los usuarios en redes sociales, ya que afirmó que la variante Ómicron llegará a casa de todos y que podríamos estar entrando en la peor parte de la pandemia.

“Justo cuando parecía que la vida volvería a la normalidad, podríamos estar entrando en la peor parte de la pandemia. Omicron llegará a casa para todos nosotros. Mis amigos cercanos ahora lo tienen, y he cancelado la mayoría de mis planes de vacaciones” escribió Gates.

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans.