Bill Gates califica su amistad con Jeffrey Epstein como un ‘gran error’

Hace poco, Bill Gates reflexionó sobre su relación pasada con el financiero Jeffrey Epstein, un delincuente sexual convicto cuyo desprestigio fue ampliamente conocido tras su muerte.

Gates calificó su asociación con Epstein como un ‘gran error’ y admitió que, tras el escándalo, se volvió ‘definitivamente’ más cauteloso al momento de elegir a sus amistades.

"En retrospectiva, fui un tonto por pasar cualquier tiempo con él. Creo que fui bastante estúpido. Pensé que me ayudaría con la filantropía de salud global. De hecho, no logró hacer eso. Fue simplemente un gran error".

Epstein, quien murió en 2019 mientras aguardaba juicio por cargos de trata de personas y conspiración, amenazó con revelar una supuesta aventura entre Gates y la jugadora de bridge rusa Mila Antonova.

Esta amenaza surgió después de que Gates se negara a unirse a un fondo benéfico multimillonario gestionado por Epstein y JPMorgan Chase.

La relación entre Epstein y Antonova se remonta a 2013, cuando él financió su educación en una escuela de programación. Según informes, Gates mantuvo un vínculo con Antonova durante años, incluso durante su matrimonio con Melinda Gates, que se extendió de 1994 a 2021.

En marzo de 2022, Melinda Gates reveló que las conexiones de su exmarido con Epstein contribuyeron a la disolución de su matrimonio de 27 años. En una entrevista en 'CBS Mornings', expresó su descontento con las reuniones de Bill con Epstein, dejando claro que su relación con él no era aceptable.

Melinda recordó haber conocido a Epstein una sola vez y describió su primera impresión como ‘abominable’ y ‘el mal personificado’.

"No me gustaba que tuviera reuniones con Jeffrey Epstein. Se lo dejé claro. Me arrepentí en el segundo en que entré por la puerta. Era abominable. Era el mal personificado. Mi corazón se rompe por estas mujeres".