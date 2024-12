Bitcoin rompe barrera de los 100 mil dólares tras nombramiento en la SEC

El mercado de criptomonedas se sacude con el nuevo récord de Bitcoin y la elección de un regulador pro-cripto en Estados Unidos.

Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico al superar los 100,000 dólares, un hito impulsado por el nombramiento de Paul Atkins como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos. Este evento marca un giro significativo en la política regulatoria hacia los activos digitales, generando optimismo entre los inversores y consolidando un rally en el mercado de criptomonedas.

El nombramiento de Atkins, reconocido por su postura favorable hacia las criptomonedas, ocurrió tras la victoria electoral de Donald Trump. Atkins ha prometido revisar las medidas restrictivas impuestas por su predecesor, Gary Gensler, quien lideró la SEC con una postura dura contra empresas del sector como Coinbase y Ripple.

— Bloomberg (@business) December 4, 2024

En las últimas 24 horas, Bitcoin subió más del 6%, ubicándose en 102,400 dólares, mientras que Ethereum también registró ganancias significativas, avanzando un 5.4% hasta aproximarse a los 4,000 dólares.

Por su parte, altcoins como Dogecoin y Shiba Inu subieron un 6.4% y un 3.7%, respectivamente. Sin embargo, no todas las criptomonedas mantuvieron la tendencia alcista: Ripple, Tron y Hedera sufrieron caídas de hasta un 14.1%, después de un reciente rally.

