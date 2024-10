Boris Johnson asegura que la reina Isabel II murió debido al cáncer

El ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha revelado en su libro de memorias titulado ‘Unleashed’, que saldrá a la venta mundial el próximo 10 de octubre, un dato sorprendente sobre la muerte de la reina Isabel II.

Según Johnson, la monarca británica habría fallecido a causa de cáncer, un dato que ha dejado a uno que otro británico desconcertado.

En el libro, del cual el diario británico Daily Mail publicó varios extractos desde hace algunos días, Johnson recuerda los últimos días de la monarca en Balmoral, Escocia, a la vez que asegura que ésta padecía cáncer de huesos antes de su muerte.

