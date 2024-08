Brasil suspende plataforma X ante la falta de cumplimiento de Elon Musk

Un juez del Supremo Tribunal de Brasil ordenó el viernes la suspensión de la plataforma X en el país, luego de que su propietario, Elon Musk, se negara a nombrar un representante legal en territorio brasileño.

La decisión, leída por The Associated Press, es el último desarrollo en una disputa de varios meses entre Musk y el juez Alexandre de Moraes, centrada en temas de libertad de expresión, desinformación y la presencia de cuentas de extrema derecha en la plataforma.

Alexandre de Moraes is an evil dictator cosplaying as a judge. https://t.co/ZIV8KbDCmk