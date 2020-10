Londres: Obispos condenan la "desastrosa" ley de Brexit

Londres.- Los obispos anglicanos más importantes de Gran Bretaña advirtieron el lunes que la propuesta de ley que rompe parte del acuerdo de divorcio del Brexit firmado con la Unión Europea sentará un “desastroso precedente” y podría socavar la paz en Irlanda del Norte.

La advertencia llegó mientras el gobierno del primer ministro, Boris Johnson, advertía a los negocios británicos en una campaña de publicidad que se preparasen para una salida sin acuerdo en 10 semanas. Londres dio por terminadas las negociaciones sobre futuros lazos comerciales a menos que la UE hiciera grandes concesiones.

Los arzobispos en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte condenaron la Ley de Mercado Interno en una misiva publicada en el Financial Times.

La ley, afirmaron, “pide al organismo legislativo más alto del país que habilite a un ministro del gobierno para violar el derecho internacional. Esto tiene enormes consecuencias morales, además de políticas y legales”.

“Creemos que esto sentaría un desastroso precedente”, dijo la carta, firmada por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, que lidera la Iglesia de Inglaterra, y otros cuatro arzobispos.

Shocking to see @JustinWelby stirring up the old Brexit divisions ten months after the British people settled the issue with the biggest election landslide in years. Why is he so desperate to let the European Union carve up our country?!