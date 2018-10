Británico adquiere enfermedad mortal por comerse las uñas

Agencia

REINO UNIDO.- Un hombre británico ha desarrollado una infección mortal en la sangre (sepsis) tras morderse la uña de uno de sus dedos de la mano.

Ricky Kennedy, de 57 años de edad, residente de Dumbarton, Reino Unido, dice sentirse afortunado por seguir con vida después de haber contraído dicha infección, según citan medios locales, informó Debate.

Todo comenzó en enero del año pasado cuando se mordió la uña del dedo pulgar más de lo debido, lo que ocasionó la aparición de una pequeña ampolla.

Un médico le prescribió antibióticos para tratar la inflamación del corte, pero después de pocos días tuvo que ser hospitalizado de urgencia debido a que la infección se había propagado por los brazos y pecho.

