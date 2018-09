Sacan de evento a joven por burlarse de Trump a sus espaldas

Agencia

BILLINGS, Estados Unidos.- Un joven que formaba parte del público durante un evento del presidente Donald Trump, fue retirado luego de, literalmente, burlarse a las espaldas del mandatario.

De acuerdo con información del DailyMail, mientras el presidente de Estados Unidos daba su discurso, el joven que se encontraba detrás de él -junto con varias decenas de personas- como parte del público, realizaba excéntricos gestos de incredulidad ante cada frase del mandatario, situación que fue puntualmente grabada por los medios de comunicación.

Así, algunos dejaron de enfocarse en el presidente y ponían el foco de su transmisión en el joven. Trump parecía no darse cuenta de la mofa que hacían de su discurso.

Durante uno momento, el equipo del presidente “toleró” los gestos del joven, pero cuando Trump comenzó a hablar sobre el recorte de impuestos, las caras que realizaba el sujeto fueron demasiado evidentes y hasta ofensivas.

Ante esto, el staff del presidente de Estados Unidos no se quedó con los brazos cruzados y retiró al joven y a otras tres personas del escenario detrás de Trump, hecho que también quedó grabado, pues el equipo realizó el cambio de invitados mientras seguía el discurso.

