Un muerto y varios heridos por colapso de puente en la India

Agencia

NUEVA DELHI.- Al menos una persona murió este lunes y 20 más resultaron heridas, al desplomarse parte de un paso elevado de una concurrida autopista de la oriental ciudad india de Calcuta, donde los servicios de rescate removieron escombros en búsqueda de más atrapados.

De acuerdo a Notimex, la Policía informó que una docena de vehículos, incluido un autobús, cayó con la parte rota de concreto del paso elevado de Majerhat, de unos 30 metros de largo, ubicado en la zona sur de Calcuta, aplastando a varios vehículos.

Funcionarios del estado de Bengala Occidental, donde se localiza Calcuta, aceptaron que no estaban seguros de cuántas personas podrían haber quedado atrapadas bajo el concreto, por lo que elementos de los servicios de rescate, policías y bomberos trabajaron toda la noche para remover los restos.

También te puede interesar: ¡Impactante! Poderoso Tifón destruye Japón y deja muertos

Un funcionario del Hospital Seth Sukhlal Karnani de la ciudad, reveló en calidad de anonimato, que más de 20 personas fueron trasladadas a hospitales del área y al menos una persona murió en el fatal incidente, cuyas causas se mantienen desconocidas.

La primera ministra de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, dijo que tiene información sobre que varios trabajadores del transporte público ocupaban una pequeña oficina justo debajo del paso elevado, por lo que habrían quedado atrapados, según la emisora NDTV.

#Majerhatbridge collapses #Kolkata another bridge tragedy under this Trinamool government.

Seeking for prob for this collapse and proper releif and rescue operation by the @MamataOfficial pic.twitter.com/lbFzU8brd6