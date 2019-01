Todo lo que debes saber sobre la falla de San Andrés

Agencia

California.-La falla de San Andrés mide mil 300 kilómetros y recorre el estado de California de norte a sur, es conocida como 'la falla más temida y peligrosa del mundo' y es una de las más estudiadas desde 1906.

De acuerdo con un artículo publicado por El Debate, la falla de San Andrés es el límite de deslizamiento entre la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte. Las ciudades de California que se encuentran de lleno en la falla son Desert Hot Springs, San Bernardino, Wrightwood, Palmdale, Gorman, Frazier Park, Daly City.

La falla de San Andrés se divide en dos secciones. La que más preocupa a los científicos es la sección sur, ya que no se ha “quebrado” en cerca de tres siglos y como deducción científica, durante este tiempo la tensión se ha ido acumulando.

¿Qué es la falla de San Andrés?

Sobre las placas tectónicas

Las placas se mueven lentamente, alrededor de un par de pulgadas al año (cinco centímetros) y este movimiento no se siente en la vida cotidiana. Cuando las placas no presentan ningún movimiento en absoluto durante años, de repente, la tensión acumulada rompe la placa a lo largo de la falla, envía ondas en todas direcciones y es cuando se sienten los terremotos, sismos y en consecuencia tsunamis.

Terremotos más sobresalientes de la falla de San Andrés

El terremoto de San Francisco de 1906 (magnitud 7.8). Se presentó la mañana del 18 de abril de 1906. Saldo estimado: 3 mil muertos.

El terremoto de Loma Prieta de 1989, cerca de Santa Cruz, California (magnitud 7.1). Ocurrió en el área de la Bahía de San Francisco de California la tarde del 17 de octubre de 1989. 67 muertos y 3 mil 757 heridos.

El Terremoto de Northridge de 1994 (magnitud 6.7). Ocurrió en el área norte del Valle de San Fernando en Los Ángeles el 17 de enero de 1994. Dejó 72 muertos, 12 mil heridos.

El Centro en 1940, en Baja California, en México el 4 de abril de 2010 (magnitud 7.2)

San Francisco, California, Estados Unidos en 2015 (magnitud 6.1)

El más reciente en Los Mochis, Sinaloa, México el 13 de septiembre de 2015 (magnitud 6.7). Sin heridos ni daños materiales de consideración.

A las 5:12 horas del 18 de abril de 1906, la ciudad de San Francisco, California se sacudió con un temblor de 7.8 grados Richter a tal grado que, según sanandreasfault.org más de 3 mil personas murieron, se destruyeron un estimado de 28 mil construcciones y 225 mil habitantes perdieron su casa. La tragedia más grande en la historia de San Francisco.

El “Big One” o “El Grande” (El sismo que no ha ocurrido)

El 'Big One' es un terremoto hipotético de magnitud de 8 grados o más en escala de Richter que según la teoría ocurrirá a lo largo de la falla de San Andrés. Según sanandreasfault.org este afectaría a ciudades de California como Los Ángeles, Palm Springs y San Francisco. Esto provocaría que se desencadene una serie de terremotos en México. La hipótesis en su versión más extrema dice que ocurriría lo que se ha pronosticado: que Baja California Norte y Baja California Sur se desprendan del territorio mexicano.

Nadie sabe si ocurrirá o cuando ocurrirá porque los científicos aún no pueden predecir los terremotos con precisión.

Cascadia: la falla de la que pocos hablan y es más peligrosa

Desde 1906, año en que ocurrió en terremoto de San Francisco, la falla de San Andrés se volvió un “fantasma” en toda prevención de desastres en California. Sin embargo, un reportaje publicado por Los Ángeles Times en marzo de este año, indica que el “esperado” Big One sería un fenómeno geológico de grandes dimensiones, pero que se vería opacado por otro terremoto provocado por una falla de la que pocos hablan.

Se trata de la falla de Cascadia, una falla submarina ubicada un poco más al norte de la falla de San Andrés y que se extiende alrededor de mil 500 kilómetros en la zona comprendida entre el norte de California y Vancouver, en Canadá. Excavaciones y otros estudios a lo largo de estos años han logrado establecer que ahí se produjo un terremoto de aproximadamente 9.0 grados de magnitud el 26 de enero del año 1 700 que originó la falla.

Según un reportaje de The New Yorker llamado “The Really Big One” (El Verdadero Grande) publicado en junio de este año, varios investigadores opinan que en las próximas décadas esperan que la ruptura de Cascadia provoque en los estados de Washington y Oregón la que prevén será la mayor catástrofe natural de la historia de EE.UU.