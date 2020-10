California: Para evitar incendios 1 millón se podría quedar sin luz

California.- Pacific Gas & Electric podría cortar el suministro eléctrico a más de un millón de personas el domingo para evitar posibles incendios ante la vuelta de un clima seco y ventoso a la región, anunció la compañía de servicios el viernes.

La mayor empresa de servicios de Estados Unidos dijo que podría dejar sin luz a clientes en 38 condados, incluyendo la mayoría de los de la bahía de San Francisco, ya que la previsión meteorológica contempla el regreso del clima seco y con rachas de viento que amenazan con derribar o afectar al tendido eléctrico u otros equipos, a los que en los últimos años se les atribuyó enormes y letales fuegos en el centro y el norte de California.

Se espera que los cortes preventivos comiencen el domingo en la mañana y se prolonguen hasta el martes, afectando a 466.000 viviendas y negocios, o a más de un millón de residentes asumiendo que en cada casa y local comercial hay entre dos y tres personas.

PSPS WATCH - Due to current weather forecasts, some parts of our service area are under a WATCH for a Public Safety Power Shutoff. For updates, visit: https://t.co/X1ClEBVeda #ASL pic.twitter.com/qw2nSXL9dE

Los cortes están previstos para partes del Valle de Sacramento, el norte y el centro de Sierra Nevada, zonas elevadas de la bahía de San Francisco, las montañas Santa Cruz, la costa central y partes del sur del condado de Kern.

A PSPS is intended to reduce the risk of wildfires by proactively turning off power when severe weather is forecast. PG&E monitors conditions and evaluates several factors before turning off the power. Watch this video to learn more. https://t.co/kUk44EtOlC pic.twitter.com/2dxQCzLWiu