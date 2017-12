Incendios siguen devastando California

Agencia

LOS ÁNGELES.- El fuego continúa devastando el sur de California, con 100 mil personas evacuadas y 93 mil hectáreas calcinadas, y amenaza ahora las localidades costeras de Montecito y Carpinteria, en lo que es ya uno de los cinco mayores incendios de la historia reciente del Estado.

Las autoridades informaron hoy que en la madrugada los incendios en los condados de Ventura y Santa Bárbara, los más violentos y que comenzaron el 4 de diciembre, apenas están contenidos en un 15 %, informa el portal Excélsior.

Según sus últimos datos, unos 9 mil bomberos están tratando de hacer frente a los cinco fuegos que aún permanecen activos en el sur de California.

Las ciudades del condado de Santa Bárbara, a unos 160 kilómetros al oeste de Los Ángeles, están amenazadas por uno de los focos más potentes que permanecen activos y que ha sido bautizado como ‘Thomas’.

En los alrededores de Santa Bárbara, cerca de 85 mil viviendas se han quedado sin servicio eléctrico, indicó la compañía eléctrica Southern California Edison; y el rector del campus de la Universidad de California en la ciudad ordenó la suspensión de las clases.

Asimismo, esta madrugada las autoridades ordenaron la evacuación de las localidades de Carpintería, con 13 mil habitantes; y de Montecito, donde viven nueve mil habitantes y es hogar de estrellas de Hollywood como Jeff Bridges y las televisivas Oprah Winfrey y Ellen DeGeneres.

Nuestra casa está en riesgo de ser alcanzada por las llamas. Hemos tenido que evacuar a nuestras mascotas. Estamos rezando por todos en nuestra comunidad y agradecidos a todos los increíbles bomberos", dijo DeGeneres en su cuenta de Twitter.

Our house is under threat of being burned. We just had to evacuate our pets. I’m praying for everyone in our community and thankful to all the incredible firefighters. The live stream is on https://t.co/FTcKVvHO16