Calor mortal afectará festejos del 4 de julio en Estados Unidos

Diversos meteorólogos prevén que un calor ‘potencialmente’ peligroso afectará los festejos que millones de personas en Estados Unidos tienen preparados por el famoso 4 de julio, Día de la Independencia de aquel país.

Las altas temperaturas del verano 2024 se sentirán en gran parte de los 48 estados continentales cuando la nación entre en su época más calurosa del año.

Se estima que el termómetro registrará marcas atípicas para estar a inicios de mes.

El calor aumentará en partes del oeste y el sur, con temperaturas de 10 grados por encima de lo normal en California y Oregon el jueves, y de 5 grados por arriba del promedio desde Texas y Oklahoma hasta las Carolinas.

Las temperaturas máximas de entre 37.7 y 43.3 grados Celsius afectarán partes del Valle Central de California, mientras que las áreas desérticas del sur de California, Nevada y Arizona se acercarán a los 46 grados.

Sacramento, que acaba de experimentar su cuarto junio más caluroso registrado, podría acercarse a su 4 de julio más caluroso con una temperatura máxima cercana a los 41.6 grados.

Las autoridades de Estados Unidos pidieron a la población tomar precauciones, principalmente en los eventos especiales por el Día de la Independencia.

Las Vegas, Nevada podría estar a un par de grados de su 4 de julio más caluroso de la historia cuando el termómetro alcance un máximo de 44.4 grados.

Por su parte, si bien el jueves no será un día récord de calor en Phoenix, Arizona, se espera que las temperaturas en la ciudad suban alrededor de 4 grados por encima de su máxima normal de aproximadamente 41 grados Celsius.

Por medio de redes sociales, la Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está monitoreando constantemente la trayectoria del huracán ‘Beryl’.

.@POTUS is closely monitoring Hurricane Beryl and connecting with officials on the ground, including USAID and FEMA, to ready resources, partners, and staff.



We are ready to support the people of Puerto Rico, the USVI, and the region, and urge residents to heed local guidance.