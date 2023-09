Cámara de Representantes anuncia investigación a Biden para juicio político

Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, informó este martes que ha ordenado a una comisión comenzar una investigación formal para juicio político al mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, por los negocios de su familia.

El funcionario señaló que la averiguación de la Comisión Supervisora de la cámara baja ha encontrado una "cultura de corrupción" en torno a los familiares del presidente de EUA.

Los republicanos indagan en los negocios del hijo de Biden, Hunter, que son previos a la juramentación del mandatario demócrata.

"Estas son denuncias de abuso de poder, obstrucción y corrupción, que merecen una mayor investigación por la Cámara de Representantes", indicó McCarthy.

El funcionario añadió que "Es por eso que hoy ordeno a nuestra comisión que inicie una investigación formal para el juicio político del presidente Joe Biden".

El dirigente republicano enfrenta una presión creciente para tomar medidas contra el mandatario.

La investigación es un paso previo al juicio político.

El presidente de la cámara indicó cuáles serían las acusaciones.

McCarthy planifico reunirse con los legisladores a puertas cerradas varias veces durante la semana para discutir el juicio político a Biden, entre otros asuntos.

El líder legislativo tiene problemas para que se aprueben los proyectos necesarios para evitar un cierre del gobierno a fin de mes.

Ya que podría quedarse sin financiación el 30 de septiembre, último día el año fiscal.

El Congreso debe aprobar nuevos proyectos de financiación.

Caso contrario la administración de Biden estaría en riesgo de cerrar e interrumpir sus servicios.

La Casa Blanca ha mencionado que la campaña por el juicio político obedece a motivos políticos.

"El presidente McCarthy no debería ceder a los legisladores de extrema derecha que amenazan con cerrar el gobierno si no obtienen un juicio político infundado y desprovisto de pruebas al presidente Biden. Las consecuencias para el pueblo estadounidense son demasiado graves".

Insistió el vocero Ian Sams.

El presidente anterior, el republicano Donald Trump fue sometido a dos juicios políticos en la Cámara de Representantes, pero el Senado lo absolvió.

Actualmente, enfrenta juicios bajo cargos más graves en cuatro tribunales por tratar de anular la elección de 2020 ganada por Biden, entre otros cargos.

"Eso es evidentemente un esfuerzo para dar impulso a la campaña de Donald al establecer una equivalencia moral falta entre Trump, el ex presidente sometido a dos juicios políticos y Biden, contra quien existen "cero pruebas de haber cometido delito alguno"

Declaró Jamie Raskin, el demócrata de mayor jerarquía de la Comisión de Supervisión.

Los legisladores republicanos investigan las transacciones de Hunter Biden.

Aunque hasta el momento no han encontrado pruebas que las vinculen con el presidente.

I am directing our House committees to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. Over the past several months, House Republicans have uncovered serious and credible allegations into President Biden’s conduct—a culture of corruption. https://t.co/3uoDlUB3Sy