Primera caminata espacial protagonizada por mujeres

ESTADOS UNIDOS.- Las dos astronautas Christina Koch y Jessica Meir, ambas de Estados Unidos se preparan para la caminata espacial. Será la primera vez en 54 años que los astronautas hombres se queden en el interior de la estación.

Teniendo en cuenta la importancia de este suceso la NASA pidió a maestros de escuela compartir fotografías con sus estudiantes para celebrar el histórico evento.

