Camioneros anticovid de Canadá retiran bloqueo en frontera con EEUU

Los camioneros que protestaron por las restricciones contra el Covid-19 en Canadá desmontaban el miércoles los últimos bloqueos que quedaban en la frontera con Estados Unidos, informó una fuente oficial.

Sin embargo, el asedio de que los descontentos mantienen sobre la capital, Ottawa, parecía estar intensificándose.

El funcionario precisó que los inconformes estaban saliendo de Emerson, Manitoba, al otro lado de Dakota del Norte y que las autoridades esperan poder reabrir el cruce fronterizo en breve.

El funcionario pidió no ser identificado al no estar autorizado para dar esa información a la prensa.

Entretanto, la policía de Ottawa comenzó a repartir folletos el miércoles advirtiendo a los conductores que se vayan de inmediato o se arriesguen a ser arrestados, en un intento por romper el asedio de casi tres semanas de la capital por parte de camioneros.

Ottawa police hand out notices to protesters ordering them to leave immediately or face arrest. Say those who refuse face fines and/or jail time. pic.twitter.com/O2VT1f16Y8