Pelea entre novios provocó la peor balacera en la historia de Canadá

Toronto.- El peor tiroteo masivo en la historia de Canadá comenzó con una disputa entre el pistolero y su novia, que sobrevivió el ataque, confirmó un agente a The Associated Press.

La balacera registrada durante el fin de semana en Nueva Escocia se inició con una pelea en la pareja, apuntó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato. Las autoridades ofrecerán más detalles en una conferencia de prensa, dijo.

La policía había dicho que Gabriel Wortman, de 51 años, actuó solo en el tiroteo que se cobró la vida de al menos 22 personas en 16 puntos de cinco comunidades rurales del norte y el centro de la región.

El sospechoso fue abatido el domingo en la mañana, 13 horas después del inicio de los ataques.

Las autoridades creen que Wortman atacó deliberadamente a sus primeras víctimas, pero luego comenzó a disparar de forma aleatoria a medida que se desplazaba entre localidades.

Wortman perpetró gran parte de los asesinatos disfrazado de policía en un auto rotulado para hacer que pareciese un coche patrulla, explicaron las autoridades, añadiendo que disparó a sus víctimas tanto dentro como fuera de sus casas y prendió fuego a viviendas en Portapique.

Wortman, dueño de una clínica dental en la ciudad de Dartmouth, cerca de Halifax, vivió parte de su vida en Portapique, según residentes. Atlantic Denture Clinic, su negocio, estaba cerrado desde el mes pasado por la pandemia del coronavirus.

Las autoridades dijeron que Wortman no tenía antecedentes policiales, pero más tarde apareció información de al menos un encuentro previo con la ley. Registros judiciales de Nueva Escocia confirmaron que se le ordenó recibir asesoramiento para manejar la ira tras declararse culpable de agredir a un hombre en Halifax el 29 de octubre de 2001.