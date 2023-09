Canadá: Lee llegó a Nueva Escocia como ciclón postropical

Lee tocó tierra como ciclón postropical este sábado en la provincia canadiense de Nueva Escocia, con vientos sostenidos de 110 km/h, informaron meteorólogos de Estados Unidos.

Es importante recordar que la fuerza requerida para que una tormenta sea considerada un huracán es de 119 km/h, de acuerdo con los especialistas.

El vórtice de la tormenta llegó a la costa a unos 215 kilómetros al oeste de la ciudad de Halifax, Nueva Escocia, señaló el Centro Nacional de Huracanes de EUA.

Lee que se desplazó como un huracán por el Caribe y la costa estadounidense del Atlántico.

Seguía manteniendo fuerza casi como uno generó vientos, intenso oleaje y lluvias torrenciales a una amplia franja de Nueva Inglaterra y la costa de Canadá.

Derribando árboles, inundando playas y provocando apagones que afectaron a decenas de miles de personas.

Se anticipa la tormenta se vaya debilitando a medida que se adentra en la provincia de Nuevo Brunswick y el golfo de San Lorenzo, señalaron expertos.

En EU había un aviso de tormenta tropical en un tramo de 370 kilómetros desde Portsmouth, Nueva Hampshire, hasta el extremo oriental de Maine.

Eso contemplaba Bar Harbor, la turística puerta de entrada al Parque Nacional Acadia, donde las autoridades cerraron el estacionamiento de un muelle mientras subía la marea y las olas se estrellaban contra los diques.

Lee inundó carreteras costeras y embarcaciones en Nueva Escocia, derribó líneas eléctricas y árboles, y dejó fuera de servicio a los transbordadores.

Produciendo ansiedad en una zona que aún se resiente de los incendios forestales y las graves inundaciones de este verano.

El mayor aeropuerto de este sitio, el Halifax Stanfield International, no tenía vuelos de llegada ni de salida programados para este día.

