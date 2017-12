Agencia

CANADÁ.- Uno de los hombres más ricos de Canadá y su esposa aparecieron muertos en su casa en Toronto en circunstancias que la policía describió como "sospechosas". Los cuerpos de Barry Sherman y su esposa Honey fueron encontrados en el sótano de la casa por un agente inmobiliario, según reportes.

Sherman era el fundador y director ejecutivo del gigante farmacéutico Apotex, que vende genéricos en todo el mundo. Era, además, un prominente filántropo. En la propiedad no había signos de que la entrada hubiera sido forzada, informó la policía en un comunicado la noche del viernes.

Los medios locales reportaron que los investigadores no están buscando un sospechoso en este momento, mientras que el detective Brandon Price le dijo a la televisora CBC que aún están tratando de determinar si hubo algún delito, indica BBC Mundo en su portal web.

La policía dio pocos detalles sobre el incidente y de hecho no confirmó las identidades de los fallecidos, aunque sí lo hicieron amigos y funcionarios locales que reaccionaron conmocionados, incluyendo el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

"A Sophie y a mí nos entristece la noticia de la repentina muerte de Barry y Honey Sherman. Nuestras condolencias a su familia y amigos, y a todos los que conmovió con su visión y espíritu", escribió Trudeau en Twitter.

"No tengo palabras ahora mismo", dijo el ministro de Salud de Ontario, Eric Hoskins, en Twitter.

