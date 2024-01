Canadá suspende apoyo financiero a la UNRWA ante acusaciones

El gobierno de Canadá informó su decisión de suspender la financiación a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés), al igual que Estados Unidos.

Canadá mantendrá su suspensión mientras se lleva a cabo una investigación que involucra a varios empleados de la UNRWA, quienes enfrentan acusaciones por su presunta participación en el ataque perpetrado contra Israel el 7 de octubre del año pasado.

El ministro de Desarrollo Internacional de Canadá, Ahmed Hussen, explicó en un comunicado compartido en su cuenta de la red social X (antes Twitter), la razón de la decisión del gobierno canadiense.

Canada unequivocally condemns the October 7th attack on Israel. I am deeply troubled by the allegations relating to some UNRWA employees. I have instructed Global Affairs Canada to pause all additional funding to UNRWA pending the outcome of the investigation. Read my statement: pic.twitter.com/YfEbwhKvzx