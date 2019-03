Flávio Bolsonaro ‘escapa’ de la samba; vacaciona en Cancún

Agencias

CANCÚN, Q. Roo.- El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo mayor del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cambió los desfiles de samba en el Maracaná, por las playas del Caribe Mexicano.

De acuerdo con la prensa de dicho país, el legislador pasó las vacaciones de Carnaval en Cancún. Desde el lunes 4, él y su familia se han alojado en el Grand Hotel Riviera Princess, que se encuentra en Playa de Carmen, cuyas tarifas diarias son a partir de mil reales, es decir, mil 300 dólares estadounidenses.

Su ausencia en el trabajo no implicará un descuento en el salario del hijo del presidente Jair Bolsonaro. El Senado no tuvo una sesión deliberativa esta semana, lo que no significa que la Casa Legislativa está de receso. Muchos senadores usan el período sin votación para trabajar en sus gabinetes en la elaboración de proyectos y otras pautas; Flávio aprovechó para bañarse en el mar caribe.

El primogénito del presidente también ocupa el tercer secretario del Senado, un puesto administrativo en la estructura de la casa.

Flávio Bolsonaro, bajo investigación

Hace dos semanas se dio a conocer que el senador está siendo investigado por supuesto lavado de dinero, en relación con aumentos inexplicables en su patrimonio, según informes de la oficina del fiscal general de Brasil.

Los fiscales federales dijeron en febrero pasado que se había planteado una acusación de lavado de dinero contra el senador Flavio Bolsonaro en relación con al menos dos apartamentos de lujo que compró en Río de Janeiro.

La oficina de prensa del fiscal general no proporcionó más detalles. Una portavoz de Flavio Bolsonaro, quien es objeto de múltiples acusaciones de corrupción, dijo que es inocente de cualquier delito y que es víctima de persecución política.

Flavio Bolsonaro se había negado a reunirse con los fiscales del estado de Río de Janeiro para ser interrogado por acusaciones relacionadas. Pero no podrá evitar a los fiscales federales que han encabezado la campaña anticorrupción de Brasil en los últimos años.

La corte suprema de Brasil rechazó a principios de este mes una apelación de Flavio Bolsonaro para detener una extensa investigación sobre numerosos pagos sospechosos en efectivo realizados en la cuenta de su ex conductor Fabricio Queiroz.

Flavio, su padre y Queiroz han dicho que son inocentes de cualquier delito.

(Con información de Estadão y MSN)