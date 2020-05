Caos en Minneapolis: continúan protestas por asesinato de afroamericano a manos de la policía (videos)

Minneapolis, Minnesota, EE.UU.- Un hombre falleció baleado durante la segunda noche de violentas protestas en Minneapolis por la muerte de un afroestadounidense a manos de la policía. Los manifestantes saquearon tiendas cerca de una comisaría de policía y encendieron fuegos que seguían ardiendo en la madrugada del jueves.

La policía dijo que estaba investigando el deceso del miércoles en la noche como un homicidio y que detuvo a un sospechoso, pero los agentes seguían tratando de determinar el motivo de la balacera.

Los manifestantes comenzaron a reunirse a primera hora de la tarde cerca de la comisaría del 3er distrito policial, en el sur de la ciudad, donde George Floyd, de 46 años, falleció el Día de los Caídos en Guerras luego de que un la policía intentó arrestar frente a una tienda de comestibles por un reporte sobre uso de billetes falsos. El video grabado por un peatón con su celular muestra a un agente arrodillado sobre el cuello de la víctima durante casi ocho minutos, hasta que Floyd perdió el conocimiento. El policía y otros tres fueron despedidos el martes, y el miércoles, Frey pidió que fuera acusado penalmente.

Imágenes de los noticieros captadas desde helicópteros mostraron a manifestantes ocupando las calles aledañas al cuartel, mientras algunos salían corriendo de tiendas cercanas. Un establecimiento de Target, un Cub Foods, un Dollar Tree y un local de repuestos para autos mostraban huellas de daños y saqueos. Cuando cayó la noche, se declaró un incendio en el último, y los bomberos acudieron a controlar las llamas. Los manifestantes provocaron otros fuegos en la calle.

A los agentes se les podía ver rodeando el cuartel sin intentar intervenir en los saqueos. Durante la madrugada, múltiples incendios seguían activos y una nube de humo cubría la ciudad.

Según John Elder, vocero de la policía, los agentes que respondieron a un aviso de apuñalamiento se encontraron con un hombre tendido en el piso con lo que resultó ser una herida de bala. El hombre fue declarado muerto en un hospital local. Las autoridades detuvieron a una persona, dijo Elder, añadiendo que los hechos que propiciaron el tiroteo "siguen bajo investigación".

