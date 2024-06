Caos en Wall Street: Acciones de Berkshire Hathaway caen drásticamente

Un problema técnico en la Bolsa de Nueva York este lunes provocó que las acciones clase A de Berkshire Hathaway de Warren Buffett parecieran haber bajado casi un 100 por ciento.

Se suspendió la negociación de esas acciones, así como de Barrick Gold y Nuscale Power, que también habían sufrido caídas dramáticas, informó CNBC.

La Bolsa de Nueva York dijo en una actualización a las 10:11 a. m., hora del Este, que estaba investigando un problema técnico relacionado con las bandas de límite al alza y a la baja, que son mecanismos para detener las acciones por volatilidad excesiva.

Hubo menos de 4 mil transacciones registradas el día de las acciones clase A de Berkshire cuando se detuvo la negociación. Continuó la negociación de acciones de clase B, que cayeron menos del 1 por ciento en las operaciones de la mañana.

Los movimientos no parecieron tener efecto sobre el valor de los principales promedios del mercado.

En días normales, las acciones Clase A originales de Berkshire tienen uno de los precios más altos de Wall Street. La semana pasada, cada una se vendió por aproximadamente un 45 por ciento más que el precio medio de una vivienda en Estados Unidos.

Look at this.



The stock market is broken.



Numerous multi-billion dollar companies are down 99%, in seconds including Warren Buffett's Berkshire Hathaway, $BRK.A, Bank of Montreal, $BMO, and $GOLD.



The New York Stock Exchange has said it is investigating. pic.twitter.com/aiv05xr5dT