Captan a deportista decapitando a un gallo con una mordida

FRANCIA.- Un deportista francés fue grabado mientras arrancaba la cabeza a un gallo vivo con los dientes, causando extrema indignación entre grupos defensores de los derechos de animales, que lo causan de crueldad animal y planean llevarlo ante la Justicia, informa La République des Pyrénées.

De acuerdo a RT, el hecho habría ocurrido durante un banquete en la localidad vascofrancesa de Hasparren, cerca de la frontera con España, en junio de este año, aunque no se sabe la fecha exacta de la grabación.

En las imágenes publicadas en la Red se aprecia cómo el jugador de pelota vasca Bixente Larralde —el protagonista del escándalo— se encuentra sentado rodeado de botellas de vino mientras sostiene al ave con las manos. El hombre sonríe y, tras decapitar al animal, escupe su cabeza al piso.

La fundación Brigitte Bardot acusó al atleta de crueldad animal y promete iniciar una demanda legal. En caso de ser condenado, le espera una multa de hasta 30.000 euros (unos 33.650 dólares).

"Siempre es chocante y repugnante ver que en el 2019 continuamos matando animales por diversión", expresó Daniel Raposo, de la mencionada institución, citado por L'Est Républican.

Honte à Bixente #Larralde et tous ceux qui défendent ses actes de cruauté : leurs comportements et leurs valeurs nous répugnent et n’ont rien à faire en France. pic.twitter.com/NENjXGDeTI