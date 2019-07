Captan a un tiburón prehistórico en el Oceáno Atlántico (video)

Agencia

Estados Unidos.- Científicos estadounidenses lograron captar imágenes por primera vez en su hábitat natural, a una cañabota gris o tiburón de peinetas (Hexanchus griseus)

“Más tomas del ‘seis branquias’ capturadas sábado pasado con el subpiloto Lee Frey y el fotógrafo Janssen Powers. La cúpula de acrílico de 7 pulgadas de espesor hace que las cosas parezcan más pequeñas de lo que son, pero estimamos que el animal tiene unos 5 metros de largo”, mostró en un video en Twitter, Gavin Naylor, director del Programa de Investigación de Tiburones de la Florida.

Los científicos lograron captar al tiburón de peinetas que no ha tenido casi ningún cambio evolutivo durante 200 millones de años y cuyo estilo de vida sigue siendo un misterio, se puede leer en la página web de la misión científica OceanX, en la región de las Bahamas en el Oceáno Atlántico.

Los tiburones prefieren las aguas más oscuras de hasta dos mil 500 metros de profundidad, por lo que los datos recopilados posteriormente pueden no ser una representación real de sus movimientos normales, explicaron los científicos.

El tiburón de peinetas es considerado por los biólogos una verdadera maravilla, ya que, a diferencia de sus parientes más evolucionados que tienen cinco branquias, estos tienen seis.

More six-gill footage taken from sub last saturday w/ sub-pilot Lee Frey and photographer Janssen Powers. The sub's 7inch thick acrylic dome makes things appear smaller than they are, but we estimate the animal here to be ~ 5 meters long. For more follow @OceanX pic.twitter.com/JjmiFviqXp