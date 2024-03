Capturan en Nueva Jersey al sospechoso del triple asesinato en Pensilvania

Un individuo bajo sospecha de haber perpetrado un triple homicidio en el área de Filadelfia fue capturado en Nueva Jersey luego de eludir a las autoridades durante varias horas, desencadenando una intensa búsqueda que abarcó dos estados y provocó medidas de seguridad adicionales en la zona.

Según informó Steve Wilson, jefe de policía de la ciudad de Trenton, Nueva Jersey, el sospechoso fue encontrado en las inmediaciones de una residencia donde presuntamente se había refugiado, y posteriormente fue detenido. Se cree que logró evadir el perímetro de seguridad antes de que fuera establecido por las autoridades.

Wilson añadió que no cree que el sospechoso haya estado armado en ese momento. Nadie más resultó herido.

El hombre fue identificado previamente como Andre Gordon Jr., de 26 años. Las autoridades señalaron que piensan que el agresor mató a su madrastra, a su hermana adolescente y a la madre de sus hijos en tiroteos que ocurrieron por la mañana en dos casas del este del Municipio Falls de Pensilvania, dijo Jennifer Schorn, fiscal de distrito del condado Bucks.

