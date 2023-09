Carga Lula da Silva critica bloqueo 'ilegal' de EU contra Cuba

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha criticado de nuevo este sábado y desde la ciudad de La Habana el embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba y la inclusión de la isla en la lista estadounidenses de países patrocinadores del terrorismo.

Estas sanciones son "una forma de ahogamiento" contra el gobierno cubano para Lula, que ya defendió en febrero ante el presidente estadounidense Joe Biden que el bloqueo "no tiene sentido". Además, Brasil estima que las sanciones impiden a Cuba pagar la deuda que tiene con Brasilia, que se eleva a 538 millones de dólares.

Lula ha sido el primer dirigente en intervenir en la cumbre del G77+China que aglutina en La Habana a los países en vías de desarrollo que Brasil considera clave para la reforma del sistema internacional de gobernanza política y económica.

