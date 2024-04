Carlos III otorga distinguida condecoración a la princesa de Gales

En medio de su batalla contra el cáncer, el rey Carlos III tuvo un noble gesto hacia su nuera Kate Middleton, princesa de Gales, al condecorarla con la Orden de los Compañeros de los Compañeros de Honor.

Según información de Vanity Fair, la Orden de los Compañeros de Honor se entrega a aquellas personas, cuya labor en áreas de las artes, las ciencias, la medicina y el servicio público han alcanzado logros destacables en el mundo.

El reconocimiento que recibió la princesa de Gales fue fundado por el rey Jorge V, en 1917.

De acuerdo con información de New York Post, esta condecoración le fue entregada a la princesa de Gales por asumir más responsabilidades y ser leal a la Corona británica.

Kate Middleton fue una de varios que fueron condecorados, pues según la cuenta oficial de la realeza británica, se anunciaron nuevos nombramientos para las siguientes Órdenes de Caballería:

La Orden de la Jarretera (The Order of the Garter), la Orden del Baño (The Order of the Bath), la Orden del Imperio Británico (The Order of the British Empire) y la Orden de los Compañeros de Honor (The Order of the Companions of Honour).

Entre las condecoraciones, también fueron mencionadas las siguientes personas:

El príncipe William recibió con la Honorabilísima Orden del Baño. Establecida por el rey Jorge I en 1725, se otorga a miembros del servicio militar o civil por un ‘servicio militar’.

recibió con la Honorabilísima Orden del Baño. Establecida por el rey Jorge I en 1725, se otorga a miembros del servicio militar o civil por un ‘servicio militar’. La reina Camila , recibió la Excelentísima Orden del Imperio Británico. El rey Jorge V la estableció en 1917, para honrar a un sector amplio de la sociedad, ya sea militar o civil.

, recibió la Excelentísima Orden del Imperio Británico. El rey Jorge V la estableció en 1917, para honrar a un sector amplio de la sociedad, ya sea militar o civil. La Orden de la Jarretera fue otorgada a cuatro personas: la duquesa de Gloucester, lord Peach, lord Kakkar y lord Lloyd Webber.

De acuerdo con la página oficial de la realeza británica, este nombramiento está en la misma categoría que la Orden del Cardo, la Orden del Mérito y la Real Orden Victoriana, las cuales también son otorgadas como un ‘regalo’ del monarca.

Con información de Reforma