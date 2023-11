Carlos III otorga la Orden del Imperio Británico a Blackpink

La noche de ayer, el rey Carlos III llevó a cabo un banquete estatal para el presidente y la primera dama de la República de Corea en el Palacio de Buckingham.

La Sala de Música de la familia real británica, fue la sede del evento, donde el rey agradeció la estrecha relación pacífica que mantiene con Corea del Sur, la cual ha rendido frutos en el ámbito político, social y económico.

“En la conmemoración del 140 aniversario de las relaciones diplomáticas entre nuestras dos naciones, su visita al Reino Unido celebra nuestra notable asociación. Se trata de una colaboración en la que estrechos vínculos personales, cultivados a lo largo de muchas décadas, han florecido hoy en día en un verdadero sentido de afecto, o "jeong", entre nuestras sociedades en diversos niveles”, declaró el monarca británico.

‘As our nations strive towards a harmony between progress and preservation, between the past and the present, we can look to the future with great confidence as our peoples forge ever closer links.’ pic.twitter.com/JGe6g4ypf8 — The Royal Family (@RoyalFamily) November 21, 2023

A pesar de reunir a importantes líderes mundiales, así como autoridades renombradas del Reino Unido y Corea del Sur, quienes destacaron entre todos, fueron las integrantes de Blackpink.

Durante su discurso oficial, el rey Carlos III señaló que la ola coreana ‘hallyu’ ha causado un gran aumento en el idioma coreano, gracias a la influencia de las agrupaciones de música, como series y programas de entretenimiento.

El monarca destacó a Blackpink, como uno de los principales impulsores del desarrollo sostenible, a través de su rol como personalidades reconocidas a nivel internacional.

“Es especialmente inspirador ver a la generación más joven de Corea abrazar la causa. Aplaudo a Jennie, Jisoo, Lisa y Rosé, conocidas colectivamente como BLACKPINK, por su papel en llevar el mensaje de sostenibilidad ambiental a una audiencia global como embajadoras de la Presidencia del Reino Unido de la COP26, y más tarde como defensoras de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Solo puedo admirar cómo pueden priorizar estos temas vitales, además de ser superestrellas globales”.

Carlos III incluso bromeó al decir que en un viaje que realizó hace varios años a Seúl, no pudo desarrollar sus habilidades del ‘Gangnam Style’.

La reacción de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa se volvió viral en redes sociales, ya que al escuchar sus nombres siendo mencionados por el rey, cada una de ellas buscó con la mirada a sus amigas.

BLACKPINK react to being honoured during a speech by King Charles III for the Korean State Banquet at Buckingham Palace, via Sky News. pic.twitter.com/OYSfEOIqtm — Pop Base (@PopBase) November 21, 2023

Blackpink recibe importante galardón

Las integrantes de Blackpink fueron honradas con la entrega de la Orden del Imperio Británico (MBE, por sus siglas en inglés), por su labor como embajadoras promocionales de la COP26 celebrada en Glasgow, Inglaterra en 2021.

Esto convierte a la agrupación en el primer artista musical no británico en recibir este preciado galardón, uniéndose a The Beatles (1965), Adele (2013) y Ed Sheeran (2017).

🌎 First appointed to the role by the UK Government in January 2021, @BLACKPINK encouraged millions of young people to engage with the global UN climate change conference and the topic of climate action.



Congratulations to Rosé, Jennie, Jisoo and Lisa! 👏 pic.twitter.com/odjv3oRKxZ — The Royal Family (@RoyalFamily) November 22, 2023

Con información de redes sociales