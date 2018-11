La Casa Blanca altera video; acusa a periodista de agresión

Agencia

WASHINGTON.- Un video alterado ha sido difundido por la Casa Blanca, en él se exagera el forcejeo que mantuvo el periodista, Jim Acosta con una becaria, al enfrentarse este miércoles al presidente estadounidense, Donald Trump, en una tensa rueda de prensa, informaron hoy medios locales.

De acuerdo a Vanguardia, periódicos como el Washington Post y el New York Times, entre otros, contactaron con expertos en edición de video que coincidieron en apuntar que el documento visual había sido modificado para mostrar que Acosta había golpeado a una becaria del departamento de comunicación de la Casa Blanca durante su disputa con Trump.

Después de este incidente, la oficina presidencial optó por retirar la credencial permanente a Acosta, a quién un agente del Servicio Secreto de EU le reclamó su autorización al salir de la Casa Blanca.

We stand by our decision to revoke this individual’s hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y