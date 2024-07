Casa Blanca: Biden no realizará test cognitivo pese a fallido debate

Esta semana, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, descartó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden sea puesto a prueba con un test cognitivo tras el controversial y fallido debate con Donald Trump, aspirante electoral republicano.

"El equipo médico ha dicho que no está justificado en este caso. Hemos presentado un informe exhaustivo y transparente, un informe anual transparente sobre su salud", indicó en una rueda de prensa, agregando que la Casa Blanca ‘entiende las preocupaciones’ dado que ‘el presidente no tuvo una gran noche’.

Jean-Pierre insistió a los medios de comunicación en que la administración ha publicado ‘informes exhaustivos de su equipo médico todos los años desde que asumió el cargo’.

