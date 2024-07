Casa de Drake en Toronto se inunda; lluvias causan estragos en Canadá

El cantante Drake sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo su casa ubicada en Toronto se inundó debido a fuertes lluvias en la ciudad.

En unos videos, el intérprete de "Hotline Bling" mostró cómo su casa quedó completamente inundada con aguas negras, incluso las puertas no pudieron detener toda la corriente de la lluvia.

Drake también intentó sacar toda el agua con la escoba, pues muestra cómo toda su ropa y electrodomésticos quedaron repletos de agua.

#Drake shared SHOCKING footage of his home being impacted by the severe weather in Toronto 😱 pic.twitter.com/z0Uh3rf9pw