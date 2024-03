Caso Rolex: ‘Perú Libre’ presenta moción de destitución contra Dina Boluarte

El partido marxista peruano ‘Perú Libre’ desató una tormenta política al presentar una moción de destitución contra la presidenta Dina Boluarte, luego del allanamiento de su domicilio y del Palacio de Gobierno, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La controversia gira en torno a la presunta omisión de declaración de relojes de lujo de marca Rolex, por parte de Dina Ercilia Boluarte Zegarra ante el Jurado Nacional de Elecciones, lo que ha desencadenado un intenso debate en el ámbito político peruano.

El partido antiguo de la presidenta presentó una moción de destitución en su contra, casi detonando el quiebre en la actualidad política del país.

El allanamiento realizado tanto en su domicilio como en el Palacio de Gobierno como parte de una investigación preliminar fiscal ha avivado las llamas de la controversia, especialmente en torno a la acusación de enriquecimiento ilícito por la no declaración de relojes de lujo.

Algunos congresistas expresaron opiniones respecto al allanamiento y la situación política que enfrenta Boluarte. Mientras algunos consideran el operativo como excesivo y critican la medida, otros ven en él una oportunidad para exigir transparencia y rendición de cuentas por parte de la mandataria.

El espectro político se ha polarizado aún más con declaraciones contundentes de distintas figuras.

"No encuentro mejor definición de incapacidad moral que lo que está demostrando la señora Boluarte. Y no solo hablamos de una incapacidad moral, sino de una INCAPACIDAD TOTAL por no haber sabido atender los problemas más urgentes del país". pic.twitter.com/xvZCdeBDD6