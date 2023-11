‘En caso de una Tercera Guerra Mundial, México ya no existiría’, Donald Trump

En una reciente entrevista con Univision, el expresidente estadounidense Donald Trump expresó su preocupación acerca de los posibles impactos de una Tercera Guerra Mundial, señalando que en ese escenario, México "probablemente ya no existiría".

Trump destacó las armas nucleares como la mayor amenaza y advirtió que cualquier ataque tendría consecuencias devastadoras para México.

El exmandatario subrayó la importancia de abordar el tema de las armas nucleares y desestimó las preocupaciones sobre el calentamiento global, insistiendo en que el verdadero peligro es el calentamiento nuclear.

Además, elogió al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificándolo como un "gran caballero" y destacando la buena relación entre ambos líderes.

Trump abordó temas de seguridad fronteriza, destacando la importancia de la frontera entre Estados Unidos y México. Mencionó el éxito del T-MEC y cómo benefició a México al atraer negocios, aunque también tocó la problemática del crimen organizado y el narcotráfico, señalando la necesidad de abordar el problema del fentanilo.

Al referirse a la situación global, Trump mencionó conflictos en Ucrania e Israel, expresando su preocupación por la falta de liderazgo por parte de Estados Unidos. Advirtió sobre el riesgo de una escalada hacia la Tercera Guerra Mundial y criticó la administración Biden por su manejo de situaciones internacionales.

Sobre el conflicto entre Israel y Hamás, Trump destacó la sorpresa ante la capacidad de mantener secretas las acciones de Hamás y expresó su temor de que la falta de liderazgo estadounidense pudiera empeorar la situación.

Donald Trump accuses Democrats of weaponizing the FBI and Justice Dept. against him. He could do that to them if he's president again, Trump told Univision. pic.twitter.com/aWtHy44ZWu