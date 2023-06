Caso ‘Wagner’: líderes de la Unión Europea reafirman apoyo a Ucrania

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea cerrarán filas este jueves y viernes sobre el apoyo militar, financiero y político a Ucrania en medio de su contraofensiva para recuperar terreno a Rusia, tras la crisis interna en el país después de la revuelta protagonizada por los paramilitares del Grupo Wagner.

La cita en Bruselas viene precedida por la inestabilidad en Rusia con el motín de los mercenarios liderados por Yevgeni Prigozhin, un tema que será el "elefante en la habitación" para los líderes de los Veintisiete, que han tratado la crisis en Rusia como un asunto interno pese a la petición de algunos Estados miembros de redoblar sus defensas y el compromiso militar con Kiev en su contraofensiva.

Fuentes diplomáticas señalan que la reunión a Veintisiete servirá para reafirmar el apoyo a Ucrania en todos los frentes; el militar, político y financiero, con asuntos pendientes sobre los que dar nuevos pasos como el posible uso de los bienes congelados a Rusia para la reconstrucción de Ucrania o la rendición de cuentas de los dirigentes rusos mediante un tribunal especial.

En las conclusiones de la cumbre, ya encauzadas por los Veintisiete, los líderes se comprometen a trabajar en "futuros compromisos de seguridad" para Ucrania, en qué consistirá esta ayuda a largo plazo o de qué instrumentos tirará la UE es uno de los asuntos sobre la mesa cuando se aborde el conflicto en Ucrania.

En la agenda de la reunión hay un debate sobre las relaciones futuras con China, en un intento de los mandatarios europeos de aterrizar el objetivo de reducir riesgos y dependencias económicas con Pekín.

"Europa no quiere ponerse detrás de Estados Unidos. Tenemos problemas en la relación, pero no estamos en la posición de tomar las mismas medidas" , han afirmado fuentes europeas, que señalan no obstante que el discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue un punto de inflexión para una posición más crítica hacia Pekín y ahora la UE tiene que ver en qué ámbitos transforma su relación.