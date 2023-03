Un caza ruso golpeó el martes la hélice de un avión no tripulado de vigilancia de Estados Unidos sobre el Mar Negro, provocando que las fuerzas estadounidenses derribaran intencionalmente el dron en aguas internacionales, informó el ejército de Estados Unidos, un incidente que puso de relieve las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia por la guerra que libra el Kremlin en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue informado sobre el incidente por el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, informó el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

El Comando Europeo de Estados Unidos dijo en un comunicado que dos aviones de combate rusos Su-27 “interceptaron de forma poco segura y poco profesional” a un dron MQ-9 de Estados Unidos que operaba en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro.

Dijo que uno de los cazas rusos “golpeó la hélice del MQ-9, provocando que las fuerzas estadounidenses tuvieran que derribar el MQ-9 en aguas internacionales”.

No hubo una reacción inmediata de Moscú, que ha expresado repetidamente su preocupación por los vuelos estadounidenses de recopilación de información de inteligencia cerca de la península ucraniana de Crimea, que Rusia se anexionó ilegalmente en 2014.

En medio de los continuos combates en Ucrania, un misil ruso alcanzó el martes un edificio de apartamentos en el centro de Kramatorsk, matando al menos a una persona e hiriendo a otras nueve en una de las principales ciudades bajo control ucraniano en la región oriental de Donetsk.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, difundió un video que mostraba la fachada destruida del edificio más afectado.

La fiscalía ucraniana y el gobernador regional, Pavlo Kyrylenko, también informaron sobre el ataque y difundieron imágenes del edificio con montones de escombros delante. El impacto dañó nueve manzanas de apartamentos, un jardín de infantes, una sucursal de un banco local y dos automóviles, añadió Kyrylenko.

