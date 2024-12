Celebra Trump su ‘Persona del Año’ en la Bolsa de Valores de NY

Este jueves, Donald Trump celebró el hecho de haber sido nombrado ‘Persona del Año’ por la revista Time de la mejor manera: haciendo sonar la campana de apertura en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).

En una ceremonia significativa, Trump se presentó acompañado de su esposa Melania y sus dos hijas, Ivanka y Tiffany. Durante el evento, expresó su agradecimiento a la Bolsa de Nueva York por la oportunidad de tocar la campana junto a su familia.

Además, se comprometió a restaurar la economía a su antigua fortaleza durante su primer mandato en el cargo.

“Vamos a tener un recorrido tremendo. Tenemos que resolver algunos problemas, algunos problemas grandes en el mundo. Cuando nos fuimos, no teníamos ninguno de estos problemas. No teníamos a Rusia con Ucrania. No teníamos lo de Israel el 7 de octubre. No tuvimos el desastre de Afganistán”, expresó Trump.

