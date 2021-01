Primeras imágenes de la ceremonia de investidura de Biden y Harris

Washington.- Joe Biden presta juramento el miércoles al mediodía para convertirse en el 46to presidente de Estados Unidos, tomando el timón de un país profundamente dividido y heredando una confluencia de crisis mayor que la enfrentada por ninguno de sus sucesores.

En esta ceremonia también asumirá el cargo Kamala Harris, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos.

La propia ceremonia en la que el poder presidencial es transferido, una sagrada tradición democrática del país, servirá de recordatorio discordante de los retos que Biden enfrenta: la investidura se realiza en un Capitolio que lleva las marcas de un sitio hace apenas dos semanas, rodeada por fuerzas de seguridad similares a las de una zona de guerra y sin muchedumbres debido a la pandemia de coronavirus.

