Alerta en Chile por explosión de volcán después de un sismo

Agencia

Santiago de Chile.- Las autoridades de la región chilena de Biobío están alertas tras registrarse una explosión seguida de un sismo de magnitud 3,7 en el complejo volcánico Nevados de Chillán la pasada noche, informó hoy el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

De acuerdo con Vanguardia, el complejo volcánico, situado a unos 420 kilómetros al sur de Santiago, ha registrado un aumento de su actividad y una erupción mayor podría ocurrir "en cuestión de días o semanas", según las autoridades.

La explosión, considerada la de mayor energía en lo que va del ciclo eruptivo, iniciado el pasado 5 de abril, ocurrió a las 20.55 horas del viernes (00.55 GMT del sábado) y "es posible que la explosión haya destruido parte del domo, emitiendo elementos balísticos alrededor del cráter Nicanor, lo que podría ser corroborado mediante un sobrevuelo", señaló hoy el Sernageomin.

El organismo matizó, no obstante, que la comunidad cercana al volcán no ha reportado hasta ahora ninguna anomalía relacionada con dicho evento, que no fue posible registrar visualmente debido a las condiciones meteorológicas.

Hasta el momento los instrumentos "no registraron cambios en el comportamiento sísmico del volcán", precisó el Sernageomin, que sin embargo amplió la zona de potencial peligro en torno al complejo volcánico.

En ese contexto, la Intendencia (Gobernación) del Biobío, en coordinación con la Dirección Regional de Emergencia, resolvió mantener la Alerta Amarilla del Sistema de Protección Civil en las localidades de Pinto, Coihueco y San Fabián, las más próximas al volcán.

El entorno del Nevados del Chillán se mantiene en alerta desde el 31 de diciembre del 2015, que ha llegado a naranja en algunas oportunidades, aunque se mantiene en amarilla desde el 5 de abril.

Situado en una zona de alta afluencia de turistas atraídos por susa centros de deportes invernales el Complejo Nevados de Chillán está formado por 18 volcanes, tiene una altitud máxima de 3.212 metros y es uno de los más activos de Chile.

Según el Sernageomin, el complejo se formó hace unos 650.000. Una erupción que duró entre 1861 y 1865 formó el volcán Santa Gertrudis, y otro ciclo, que se extendió de 1906 a 1948 formó el volcán Nuevo, mientras un tercero, entre 1973 y 1986 hizo surgir el volcán Arrau.

En el presente siglo, en 2005 se formó el volcán Chudcún y en 2008 el volcán Sebastián. Entre el 31 de diciembre de 2015 y el 8 de enero de 2016 se registró actividad en el volcán Nuevo y otros pulsos eruptivos en febrero, mayo y agosto de 2016.