China confirma que Xi Jinping asistirá a las cumbres de G20 y APEC

El presidente de China, Xi Jinping, asistirá tanto a la cumbre del Grupo de los 20 países más industrializados del mundo como a la del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebrarán este mes, en su primer gran viaje al extranjero desde el inicio de la pandemia del COVID-19, dijo un funcionario el viernes.

Según el vocero del Ministerio de Exteriores, Zhao Lijian, Xi se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Francia, Emmanuel Macron, entre otros, en el marco de las dos cumbres. La primera será la del G20, que tendrá lugar en Indonesia, y estará seguida de la de la APEC en Tailandia.

Xi ha evitado en gran medida los viajes al extranjero desde el inicio de la pandemia, mientras China se adhiere a su estricta política de “cero COVID” que incluye confinamientos y cuarentenas obligatorios.

Las cumbres se celebran después de que Xi recibió un tercer mandato de cinco años como líder del gobernante Partido Comunista, y en medio de disputas con Estados Unidos y otras naciones por el comercio y de reclamos territoriales.

A senior US official has confirmed Chinese President Xi Jinping and his American counterpart Joe Biden are expected to meet in person on the sidelines of the G20 summit. pic.twitter.com/yzYTWG7huN