¿Por qué acusa EU a China de usar crisis como excusa de expansión? Aquí te lo decimos

Bagkok.- El secretario de Estado estadounidense, en reunión con sus contrapartes del sudeste asiático el jueves, acusó a China de aprovecharse de los temores del mundo por la pandemia de coronavirus para impulsar sus ambiciones territoriales en el Mar del Sur de la China.

Mike Pompeo formuló esta acusación en una reunión por video de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés) cuyo tema era el coronavirus.

Los reclamos territoriales de Beijing en el Mar del Sur de la China chocan con los de Vietnam, Brunei y Malasia, Filipinas e Indonesia —miembros de ASEAN— y enfrentan los cuestionamientos de Washington, que mantiene una presencia naval activa en el Pacífico.

Great conversation with @ASEAN Foreign Ministers. Together we will defeat #COVID19. The U.S. has provided $35.3 million in emergency aid to the region and we will continue to work closely with ASEAN to share information and keep our combined one billion people safe.