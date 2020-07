Lanza China su sistema BeiDou, competencia del GPS estadounidense

Beijing.- China celebró la finalización de su sistema de navegación satelital BeiDou, que podría rivalizar con el Sistema de Posicionamiento Global de Estados Unidos (GPS) e impulsar considerablemente la influencia geopolítica y de seguridad de China.

El presidente Xi Jinping, líder del gobernante Partido Comunista y del Ejército de Liberación Popular, puso oficialmente en funcionamiento el sistema el viernes, durante una ceremonia en el Gran Salón del Pueblo en Beijing.

Eso siguió a una declaración en la que se infirmó que último satélite geoestacionario del sistema, el 55 y lanzado el 23 de junio, operaba después de haber completado todas las pruebas.

LIVE: Xi Jinping attends a ceremony marking the completion and launching of the BeiDou-3 Navigation Satellite System in Beijing. #BeiDou https://t.co/BmsQfXn2ne